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Türk ve Rus Genelkurmay'ı arasında Suriye'de işbirliği öngören imzalandı

Türkiye ve Rusyadan askeri mutabakat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ile Suriye'deki operasyonlar esnasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için toplantılar yapıldığını, toplantı sonucunda Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında muhtırası imzalandığını bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Suriye'deki operasyonlar esnasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için heyetler arası toplantılar yapılmıştır. Bu toplantıların sonuncusu 12 Ocak 2017 tarihinde Rus ve Türk Genelkurmay heyetleri arasında Moskova'da yapılmış ve toplantı sonucunda bir mutabakat muhtırası imzalanmıştır.

Bahse konu belgenin maksadı, terörist hedeflere yönelik taarruzlar esnasında Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların uçuş güvenliği için koordinasyon ve işbirliğine ilişkin mekanizmaları belirlemektir" denildi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 21:49
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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avcı avcı

Rusya dostumuz.abd ve ab en büyük düşman

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evet3
hayır0
cevapla 13.01.2017 00:02
cahit cahit

Cenabı Allah Türkiye'ye zeval (Dert) vermesin.bu anlaşmayı hayırlı ve uğurlu etsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 12.01.2017 22:27
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