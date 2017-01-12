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Tek başına zırhlı aracı patlattı

Türk Ordusu, ’ı ’lı teröristlerden arındırmaya devam ederken, Mehmetçik’in yeni bir kahramanlık hikayesi ortaya çıktı. DEAŞ, zırhlı bir la lerimize intihar saldırısı düzenledi. Uzman Çavuş ise biksi silahıyla hiç durmadan araca ateş ederek canı pahasına zırhı deldi ve bombalı araç Mehmetçik’e ulaşmadan infilak etti

Tek başına zırhlı aracı patlattı
El Bab una katılan bir , 20 Aralık 2016 gecesi la saldıran 'a karşı büyük bir kahramanlıkla yüzlerce askerin hayatını kurtaran Uzman Çavuş 'in hikayesini anlattı: 20 Aralık'ı 21 Aralık'a (2016) bağlayan gecenin başındayız. Yanımıza sadece savaş ağırlıklarımızı alacağız. Kumanyalar ve soğuktan bizi koruyan giysilerimiz dışında silah ve mühimmatımız ortalama 30'ar kilo... Ağır silah, makineli tüfek, roket, komando havanı taşıyan personelin silah ve mühimmat yükü ise çok daha fazla. Bu ağırlıklarımızla düşmanın kalbine sızıp onlara büyük bir darbe vuracağız. Son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Helalleşip sızmaya başlıyoruz. Akşamın yedisinde başlayan bu sızma gece yarısı sonrasına dek devam edecek. Akil Dağı denilen yer, El Bab'ın en hâkim bölgesi. Üzerinde bir hastane var. Ağzına kadar silah, cephane ve terörist doluymuş. Etrafında mayın ve patlayıcılar... Akil Dağı'nın zirvesine yakın yerde tutunmaya başladık. Ardından binlerce mermi üzerimize yağmaya başladı. Havanlar, katyuşalar, doçka ve zırhlı araçlardan atılan top mermileri. Alev topuna döndü tuttuğumuz Akil Dağı. Her yerden geliyorlardı. Tünellerden, evlerden çıkıyor, yollardan, araziden, her yerden geliyorlardı. Sonra o bomba yüklü olduğu belli olan bir zırhlı araç çıktı. Tüm silahlarla ateş etmeye başladık. Buna rağmen zırhlı araç durmadı. Ferhat Çavuş tek başına ileri çıktı. Elindeki biksi makineli tüfeğiyle ölümüne atıldı, aracın karşısına dikildi. Hiç tesir etmeyeceğini bilerek, sırf yiğitliğimizi görsün diye zırhlı bombalı aracın üstüne koşup taramaya başladı. Tam içimize geliyordu bombalı araba! Onunla aramızda bir tek Uzman Çavuş Ferhat Demir vardı. Biksinin şeridi çıldırmışçasına sallanıp dururken, mermiler, zırhlının üzerinde kıvılcımlar çıkartıyordu. Çatırdayıp duruyordu, bombalı aracın ön gövdesi. Onun bu kararı, gayreti, cesareti ve kahramanlığı hepimizi ölümden kurtardı. Bombalı araç bütün içimize giremeden, Ferhat'ın kararına teslim olmuş, kendini orada patlatmıştı. Aracın patlamasıyla sarsıldı tüm dağ. Herkes savruldu bir yana... Uzman Çavuş Demir, orada şehit düştü ama yüzlerce Mehmetçik'in hayatını kurtardı.


* Uzman Çavuş Ferhat Demir, 21 Aralık'ta 'da yüzlerce arkadaşı için kendisini feda etti.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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