Tek başına zırhlı aracı patlattı

Türk Ordusu, El Bab’ı DEAŞ’lı teröristlerden arındırmaya devam ederken, Mehmetçik’in yeni bir kahramanlık hikayesi ortaya çıktı. DEAŞ, zırhlı bir bombalı araçla askerlerimize intihar saldırısı düzenledi. Uzman Çavuş Ferhat Demir ise biksi silahıyla hiç durmadan araca ateş ederek canı pahasına zırhı deldi ve bombalı araç Mehmetçik’e ulaşmadan infilak etti
El Bab operasyonuna katılan bir asker, 20 Aralık 2016 gecesi bombalı araçla saldıran DEAŞ'a karşı büyük bir kahramanlıkla yüzlerce askerin hayatını kurtaran Uzman Çavuş Ferhat Demir'in hikayesini anlattı: 20 Aralık'ı 21 Aralık'a (2016) bağlayan gecenin başındayız. Yanımıza sadece savaş ağırlıklarımızı alacağız. Kumanyalar ve soğuktan bizi koruyan giysilerimiz dışında silah ve mühimmatımız ortalama 30'ar kilo... Ağır silah, makineli tüfek, roket, komando havanı taşıyan personelin silah ve mühimmat yükü ise çok daha fazla. Bu ağırlıklarımızla düşmanın kalbine sızıp onlara büyük bir darbe vuracağız. Son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Helalleşip sızmaya başlıyoruz. Akşamın yedisinde başlayan bu sızma gece yarısı sonrasına dek devam edecek. AkilDağı denilen yer, El Bab'ın en hâkim bölgesi. Üzerindebir hastane var. Ağzına kadar silah, cephane ve terörist doluymuş. Etrafında mayın ve patlayıcılar... Akil Dağı'nın zirvesine yakın yerde tutunmaya başladık. Ardından binlerce mermi üzerimize yağmaya başladı. Havanlar, katyuşalar,doçka ve zırhlı araçlardan atılan top mermileri. Alev topuna döndü tuttuğumuz Akil Dağı. Her yerden geliyorlardı. Tünellerden, evlerden çıkıyor, yollardan, araziden, her yerden geliyorlardı. Sonra o bomba yüklü olduğu belli olan bir zırhlı araç çıktı. Tüm silahlarla ateş etmeye başladık. Buna rağmen zırhlı araç durmadı. Ferhat Çavuştek başına ileri çıktı.Elindeki biksi makinelitüfeğiyle ölümüne atıldı,aracın karşısına dikildi. Hiç tesir etmeyeceğini bilerek, sırf yiğitliğimizigörsün diye zırhlı bombalıaracın üstüne koşuptaramaya başladı. Tam içimize geliyordu bombalı araba! Onunla aramızda birtek Uzman Çavuş FerhatDemir vardı. Biksinin şeridi çıldırmışçasına sallanıp dururken, mermiler, zırhlının üzerinde kıvılcımlar çıkartıyordu. Çatırdayıp duruyordu, bombalı aracın ön gövdesi. Onun bu kararı, gayreti, cesareti ve kahramanlığı hepimizi ölümden kurtardı. Bombalı araç bütün içimize giremeden, Ferhat'ın kararına teslim olmuş, kendini orada patlatmıştı. Aracın patlamasıyla sarsıldı tüm dağ. Herkes savruldu bir yana... Uzman Çavuş Demir, orada şehit düştü ama yüzlerce Mehmetçik'in hayatını kurtardı.
* Uzman Çavuş Ferhat Demir, 21 Aralık'ta El Bab'da yüzlerce arkadaşı için kendisini feda etti.
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