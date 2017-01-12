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'ta 3 'lı kalleş

'un Uludere ilçesinde ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 3 etkisiz hale getirildi.

Şırnakta 3 PKKlı kalleş öldürüldü

Terör örgütü 'ya yönelik lar devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI
Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Uludere ilçesi Beyaztepe Karaçalı-Düğündağı üs bölgelerinde devam eden operasyonlarda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede şimdiye kadar 5 in etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 18:35
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