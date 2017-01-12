Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Uludere ilçesi Beyaztepe Karaçalı-Düğündağı üs bölgelerinde devam eden operasyonlarda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede şimdiye kadar 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.