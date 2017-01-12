Şehidin kızı Yağmur herkesi ağlattı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibatı kesilen ve şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı, memleketi Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehitler Camii'ndeki cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Vali Orhan Tavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi Hamiyet, 15 aylıkbebeği Yağmur ile Türk bayrağınasarılı tabuta sarılarak eşine vedaetti. Minik Yağmur'un tabutun başında ağlaması herkesi duygulandırdı.
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