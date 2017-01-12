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Şehidin kızı Yağmur herkesi ağlattı

Şehidin kızı Yağmur herkesi ağlattı
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibatı kesilen ve düşen Piyade Astsubay Üstçavuş , memleketi 'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehitler Camii'ndeki törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Vali Orhan Tavlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi Hamiyet, 15 aylık bebeği Yağmur ile Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak eşine veda etti. Minik Yağmur'un tabutun başında ağlaması herkesi duygulandırdı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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