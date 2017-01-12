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İsmail

Silahlı saldırı sonucu felç kalan , devlet hastanesinde cihazla gördü. 3 haftada ayağa kalktı. Cihazın önemini vurgulayan Başhekim Mehmet Emin Türk, “İbrahim Tatlıses bu cihaz için Almanya’ya kadar gitti” dedi

Robotik İsmail
Gaziantep'te yaşayan evli ve 3 çocuk babası İsmail Öztürk, 2 ay önce amcasının oğlunu kaybetti. Cenaze törenine gittiğinde ise silahlı saldırıya uğradı. Başından kurşun yedi. Bir ay yoğun bakımda kaldı. Aldığı yara nedeniyle de felç oldu. Elleri ve ayaklarını hareket ettiremedi. Konuşma zorluğu çekti. 3 hafta önce ise 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde fizik ye başladı. Türkiye'de sayılı hastanede bulunan robotik cihazla terapi aldı.

'YENİDEN YÜRÜYEBİLİYORUM'
Günde 1 saat cihaz yardımıyla yürüyüş yapan Öztürk, 3 haftalık tedavinin ardından destekle yürümeye ve ellerini kullanmaya başladı. Tedaviye kısa sürede cevap veren , "Burada 3 haftadır rehabilitasyon görüyorum. Robotik cihazla yeniden yürüyebildiğim için çok mutluyum. Allah doktorlarımdan razı olsun. Onların sayesinde ayaktayım" dedi. İsmail Öztürk'ün eşi Cemile Öztürk de eşinin bir an önce iyileşmesi için dua ettiğini belirterek şöyle devam etti: "İsmail vurulduğundan beri perişanız. Ben hastanede onun yanındayım. İsmail çok kötü durumdaydı. Vücudu kaskatı kesilmişti, hareket edemiyordu. Konuşması bozulmuştu. Elleri tutmuyordu. Zamanla konuşması düzeldi. Çok şükür şimdi yürüyebiliyor. Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Şimdi tek isteğimiz çocuklarımızın yanına, evimize dönmek. Allah devletimizden, doktorlarımızdan razı olsun."

TATLISES'İ DE İYİLEŞTİRDİ
Robotik cihazın Sağlık Bakanlığı'nca alındığını belirten Başhekim Op. Dr. Mehmet Emin Türk ise şunları kaydetti: "Robotumuz hastalara destekli yürüyüş imkanı sağlıyor. İsmail Bey de bu cihaz bizde olmasaydı, şehir dışına gidip tedavi olacaktı. Burada tedavisini oluyorken ailesi de görebiliyor. Büyük bir hizmet. İbrahim Tatlıses, bu alet için Almanya'ya kadar gitti. Şimdi biz bu aleti Gaziantep'te halkımızın tedavisi için kullanabiliyoruz."
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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