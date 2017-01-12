Plastik hayat

Protez kalp kapağı ile yaşama tutunan Çağlar Çil’e kan ilacı verildi. Ancak kullandığı haplardan birisi plastik çıktı. Şikayetçi olan hasta adam, “Hayatım bu ilaçlara bağlı. Bunlar da sahte çıktıktan sonra kime güvenerek yaşayayım” dedi
Manisa'da yaşayan Çağlar Çil, 3 yıl önce fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Beş ayarayla iki defa açık kalp ameliyatı oldu. Çil'e metal protez kalp kapağı takıldı. Bu sayede hayata tutundu. Doktorlar, kalbininkan pompalamasını kolaylaştırmak ve kanakışını düzenlemek için de yüksek tansiyonilacı verdi. Çağlar Çil, iki yıl boyunca bu ilaçları kullandı. Ancak, geçen kasım ayında aldığı ilaçlar nedeniyle rahatsızlandı. Kabızlık sorunu yaşadı. Dışkısında ise kalp tedavisi içinkullandığı ilacın çıktığını farketti. 6 dakika içinde erimesi gereken ilacın 24 saat geçmesine rağmen erimemesinden şüphelendi. Hapın plastik olduğunu gördü. İlacın sahte olmasından şüphelenen Çil, soluğu kendisine ilacı yazan doktorunun yanında aldı. Ölüm korkusu sardı Doktorun da kendisini ilacı aldığı eczaneye yönlendirmesinin ardından Manisa İl SağlıkMüdürlüğü'ne gitti. Şikayetini anlattı. Haplar,Manisa İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve EczacılıkBirimi'nce inceleme altına alındı, ayrıca Sağlık Bakanlığı'na da gönderildi. Olayın ardından ilaçlara karşı güvensizlik duyduğu için tedavisini ihmal eden Çağlar Çil, ölüm korkusu yaşamaya başladı. Dava açıp hakkını arayacağını belirten Çil, "Bütün hayatım bu ilaçlara bağlı.Bunlar da sahte çıktıktan sonra kime veyaneye güvenerek yaşayayım" diye konuştu.
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