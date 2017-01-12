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Meclis'te 'dikkat köpek giremez' afişi

Anayasa görüşmeleri sırasında Trabzon milletvekili Muhammet Balta'nın 'li vekil tarafından bacağından ısırılmasının ardından Genel Kurul'da "Dikkat köpek giremez" afişi görüldü.

Mecliste dikkat köpek giremez afişi

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında dün yaşanan kavgaların ardından bugün de gerginlik devam ediyor.

DİKKAT KÖPEK GİREMEZ AFİŞİ
Milletvekili Muhammet Balta'nın dün çıkan gerginlikte 'li bir vekil tarafından ısırılmasının ardından, bugün görüşmeler esnasında AK Parti İstanbul Milletvekili "Dikkat köpek giremez" yazılı afişle Genel Kurul Salonu'nda yer aldı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 18:27
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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avcı avcı

Burası Milletin meclisi koca koca adamlar ya.adamın burnunu kırdı.ısırıyorlar.chp Türk değilmi ki HDP nin yanında yer alıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 13.01.2017 00:05
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

geçmiş olsun millet vekilimize hatırlatmak amaçlı yazdim kuduz aşısı yaptırdınızmı aman gecikmeyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 21:10
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

geçmiş olsun millet vekilimize hatırlatmak amaçlı yazdim kuduz aşısı yaptırdınızmı aman gecikmeyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 21:10
EG EG

al birini vur otekine... hic yakisiyor mu secilmis, millete vekil olsun diye tayin edilmis insanlarin birbirlerine bu sekilde davranmalari! temsil ettikleri rezillikten baska birsey degil:/

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 12.01.2017 20:51
izlenimler izlenimler

CIA, Pentagon, Mossad, Mi5, MI6, BND Köpekleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.01.2017 20:41
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