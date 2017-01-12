Meclis'te 'dikkat köpek giremez' afişi

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında dün yaşanan kavgaların ardından bugün de gerginlik devam ediyor.
DİKKAT KÖPEK GİREMEZ AFİŞİ
AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın dün çıkan gerginlikte CHP'li bir vekil tarafından ısırılmasının ardından, bugün görüşmeler esnasında AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır "Dikkat köpek giremez" yazılı afişle Genel Kurul Salonu'nda yer aldı.
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Burası Milletin meclisi koca koca adamlar ya.adamın burnunu kırdı.ısırıyorlar.chp Türk değilmi ki HDP nin yanında yer alıyor.
geçmiş olsun millet vekilimize hatırlatmak amaçlı yazdim kuduz aşısı yaptırdınızmı aman gecikmeyin
geçmiş olsun millet vekilimize hatırlatmak amaçlı yazdim kuduz aşısı yaptırdınızmı aman gecikmeyin
al birini vur otekine... hic yakisiyor mu secilmis, millete vekil olsun diye tayin edilmis insanlarin birbirlerine bu sekilde davranmalari! temsil ettikleri rezillikten baska birsey degil:/
CIA, Pentagon, Mossad, Mi5, MI6, BND Köpekleri
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