Yol Durumu
  1. Başbakan Yıldırım'dan Cenevre kararı
  2. Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs görüşmelerine katıldı

Kuzey Irak'ta hedefleri yerle bir

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerindeki terör örgütü 'ya ait 2 silah mevzisi Türk Savaş uçakları tarafından imha edildi. Bombardımanda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irakta PKK hedefleri yerle bir

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerindeki terör örgütü 'ya ait 2 silah mevzisi Türk Savaş uçakları tarafından imha edildi. Bombardımanda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre bugün 15.05-15.27 saatleri arasında Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerindeki PKK terör örgütüne ait iki silah mevzisinin Türk savaş uçakları tarafından vurulduğu belirtildi.

Tam isabetle vurulan mevzilerin imha edildiği belirtilen açıklamada 3 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. Görevlerini başarıyla yerine getiren savaş uçaklarının emniyetli bir şekilde üslerine geri döndüğü bildirildi.

Bölgede tespit edilen iki silah mevzii imha edilmiş ve mevzilerdeki 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist de etkisiz hale getirilmiştir.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.
Etiketler: , ,
  • 12 Ocak 2017, Perşembe 21:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar