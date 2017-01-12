Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden müzakerelerin son gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis kendi haritalarını sundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs'taki tarafların kendi haritalarını bugün sunacaklarını, haritaların BM'nin muhafazası altında olacağını ve kamuoyuyla paylaşılmayacağını duyurmuştu.

Eide, bazı medya organlarında yayınlanan haritaların gerçeği yansıtmadığını, konunun çok hassas olduğunu, haritayı sadece Kıbrıslı iki lider ve iki harita uzmanı ve kendisi de dahil sadece beş kişinin göreceğini belirtmişti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Toprak oranı konusunda Mont Pelerin'de sağlanan bir uzlaşı vardı. Rum tarafının yüzde 28,2 ve Türk tarafının yüzde 29,2 diye yakınlaşması söz konusuydu. Taraflar bu çerçevede BM'ye haritalarını sunacaklar" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunda yarın gerçekleştirilecek uluslararası konferans öncesi saat 09.35'te İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile BM Cenevre Ofisi'nde bir araya gelecek.

ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLENECEK

Pazartesi başlayan ve biraz önce sona eren müzakerelerden ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek uluslararası konferansın açılışını yapacak.

Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları ile adanın her iki tarafından delegasyonların katılacağı uluslararası konferansın ana gündem maddesi "Güvenlik ve Garantiler" olacak. Konferansta Avrupa Birliği de "gözlemci" sıfatıyla yer alacak.

'HARİTALAR ŞU AN TAMAMEN BM'NİN TASARRUFUNDADIR'

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlayan ve sona eren müzakerelerin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Liderlerin, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin yanı sıra BM ve tarafların harita uzmanlarının huzurunda haritaları sunduklarını aktaran Burcu, "İki lider birbirlerinin haritasını gördüler. BM uzmanı, Rum ve Türk uzmanlar birlikte bir çalışma yaparak sunulan bu iki haritanın daha önce Mont Pelerin'de varılan uzlaşıya uygun olup olmadığını incelediler." dedi.

Burcu, sunulan haritaların tamamen BM'nin tasarrufunda olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Anımsatmak isterim, oran olarak, Kıbrıs Rum tarafının yüzde 28,2, Kıbrıs Türk tarafının da yüzde 29,2 önerileri, yaklaşmış önerilerdi. Haritaların bu oranlara uygun olarak hazırlandığı tespit edildi ve BM'ye teslim edildi. Korumalar eşliğinde kilitlenmek üzere yerine götürüldü."