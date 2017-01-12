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a suikast hazırlığındaki hain öldürüldü!

Kayapınar ına suikast hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı t, düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Kaymakama suikast hazırlığındaki hain öldürüldü!

'da saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı t etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda PKK'lı terörist Ş.T'nin, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen a yönelik suikast için kente geldiği ve keşif yaptığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen takip sonucu söz konusu teröristin merkez Yenişehir ilçesinde kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

Polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada terörist Ş.T. etkisiz hale getirildi.

Teröristin üzerinde Glock marka tabanca ve sahte kimlik bulundu.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 12:13
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