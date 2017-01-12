Katil kapı dışarı

Tuğçe Albayrak, Almanya’da 2014 yılında Sırp asıllı Sanel M.’nin saldırısına uğradı. Gencecik yaşında hayata gözlerini kapadı. Saldırgan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak 2 yıllık gençlik cezasının ardından ülkesine sınır dışı edileceği açıklandı...
Almanya'nın Offenbach kentinde yaşayan Tuğçe Albayrak (23), 15 Kasım 2014 günü evinin yakınında bulunan fastfood restoranına gitti. Buradaarkadaşları ile yemek yerkenrestoranın alt katında bulunantuvaletten iki genç kızın çığlık attığınıfark etti. Durumdan şüphelenip aşağıya indi. Üç gencin, iki Alman kızı taciz ettiğini görünce şok geçirdi. Araya girerek kızları kurtarmak istedi. Restorandaki diğer kişilerin yardımıyla saldırganlar dışarıya çıkarıldı. Daha sonra arkadaşlarıyla yemeğine devam eden Tuğçe, restorandan çıktığında, saldırgan gençlerle karşılaştı.
11 GÜN DAYANABİLDİ
Bu sırada Sırp kökenli gençlerden Sanel M., Tuğçe'yi yumrukladı. Genç kız aldığıdarbenin etkisiyle yere düşüp bayıldı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşan talihsiz kızın beyninde ödem oluştuğu saptandı. Yalnızca 11 gün dayanabilen genç kız, hayata gözlerini kapadı. Olayın ardından tutuklanan saldırgan Sanel M. 2015 yılının Haziran ayında DarmstadtEyalet Mahkemesi tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu vahşet, tüm dünyayı şoka uğrattı. Cinayetin sıcaklığı devam ederken Almanya, yeni bir karara imza attı. Saldırganın iki yıllık gençlik cezasını çektikten sonra Sırbistan'a sınır dışı edileceği açıklandı. Kararın açıklamasında ise Almanya'da ikamet eden saldırganın, toplum için tehlike arz etmesinden dolayı sınır dışı edilmesi gerektiği yer aldı. Buna göre Sanel M., 2 yıllık cezası bittikten sonra iki hafta içerisinde ülkesine sınır dışı edilecek. Almanya'ya girişi de yasaklanan Sanel'in kaçak yollardan Almanya'ya gelmesi halinde aldığı cezanın devamını yatması gerektiği açıklandı. Sanel'in alınan karara itiraz etme hakkı da bulunuyor.
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