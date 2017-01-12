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Kara haber

2 aylık hamile 22 yaşındaki , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kara haber
İstanbul'da 5 ay önce Hüseyin Kara ile evlenen Nezahat Kara, geçtiğimiz pazar günü evinde aniden rahatsızlandı. İki aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. 'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsisinin ardından memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyüne götürüldü. Genç kadın, dün sabah saatlerinde kılınan cenazae namazının ardından toprağa verildi. Eşini kaybeden Hüseyin Kara, evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu arada Kara'nın otopsi sonucunun iki ay sonra açıklanacağı öğrenildi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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