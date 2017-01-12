Kara haber

İstanbul'da 5 ay önce Hüseyin Kara ile evlenen Nezahat Kara, geçtiğimiz pazar günü evinde aniden rahatsızlandı. İki aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü. Nezahat Kara'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsisinin ardından memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyüne götürüldü. Genç kadın, dün sabah saatlerinde kılınan cenazae namazının ardından toprağa verildi. Eşini kaybedenHüseyin Kara, evin önündetaziyeleri kabul etti. Bu aradaKara'nın otopsi sonucunun ikiay sonra açıklanacağı öğrenildi.
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