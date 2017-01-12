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İçindeki teröristlerle birlikte imha edildi!

TSK: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava operasyonu düzenlendi. PKK'ya ait 2 havan mevzi ve barınak içindeki teröristlerle birlikte ateş altına alınarak imha edildi.

İçindeki teröristlerle birlikte imha edildi!

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin içerisinde bulunduğu iki barınağın ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 16.19-16.29 saatlerinde, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.

Yüklü miktarda cephanenin yanı sıra iki havan mevzisi ile içerisinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin de bulunduğu iki barınak ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.
  • 12 Ocak 2017, Perşembe 10:58
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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almuar almuar

yüklü miktarda cephane ? galiba geçen haftalarda amerikalılar bunları pyd ye havadan atmıştı ...amerikalılar onlara versin bizde yok edelim...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 21:42
ali ali

amerika bunlara silahları versin bizde onları bulup imha ederiz bu kadar basit...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 21:30
ihpus2922 ihpus2922

ABD,ALMANYA VE DİĞER ülkeler BAKIN mağaralardaki dostlarınızı TSK yerle bir ediyor.Siz silah vermeye devam edin şerefsiz hainler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.01.2017 16:54
ado ado

abi bu hainler yuvalandıkça türk getleri tespit edip vuracak bunlarla böyle başede ede bitireceyiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 12.01.2017 15:46
ihsan ihsan

hah bende böyle diyorum sığınakları içindeki pisliklerle birlikte patlatın hiç olmazsa leşi için uğraşmazsınız

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 12.01.2017 14:18
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