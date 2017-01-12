İçindeki teröristlerle birlikte imha edildi!

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin içerisinde bulunduğu iki barınağın ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 16.19-16.29 saatlerinde, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi.
Yüklü miktarda cephanenin yanı sıra iki havan mevzisi ile içerisinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin de bulunduğu iki barınak ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.
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yüklü miktarda cephane ? galiba geçen haftalarda amerikalılar bunları pyd ye havadan atmıştı ...amerikalılar onlara versin bizde yok edelim...
amerika bunlara silahları versin bizde onları bulup imha ederiz bu kadar basit...
ABD,ALMANYA VE DİĞER ülkeler BAKIN mağaralardaki dostlarınızı TSK yerle bir ediyor.Siz silah vermeye devam edin şerefsiz hainler.
abi bu hainler yuvalandıkça türk getleri tespit edip vuracak bunlarla böyle başede ede bitireceyiz
hah bende böyle diyorum sığınakları içindeki pisliklerle birlikte patlatın hiç olmazsa leşi için uğraşmazsınız
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