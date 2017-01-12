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'li alay konusu oldu!

Sosyal medyada dolaşan bir caps üzerinden muhalefet yapmak isteyen CHP'li Selina Doğan ve 'li alay konusu oldu...

HDPli Ayşe Acar Başaran alay konusu oldu!

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, anayasa değişikliği teklifi tartışmalarına montajlanan bir caps ile katılmış, görselin doğru olduğuna inanarak algı yönetimi yapıldığını iddia etmişti.

Ancak görüntünün gerçek olmadığı daha önce ortaya çıkmıştı.

HDP'li Ayşe Acar Başaran alay konusu oldu!

HDP'Lİ VEKİL DE AYNI DURUMA DÜŞTÜ
Batman Milletvekili , TBMM'de devam eden Anayasa Değişikliği görüşmelerinde yaptığı konuşmasında, sosyal medyada dolaşan o caps üzerinden hükümeti eleştireyim derken kendini aynı rezil duruma düşürdü.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 21:21
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