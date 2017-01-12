HDP'li Ayşe Acar Başaran alay konusu oldu!

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, anayasa değişikliği teklifi tartışmalarına montajlanan bir caps ile katılmış, görselin doğru olduğuna inanarak algı yönetimi yapıldığını iddia etmişti.

Ancak görüntünün gerçek olmadığı daha önce ortaya çıkmıştı.

HDP'Lİ VEKİL DE AYNI DURUMA DÜŞTÜ

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, TBMM'de devam eden Anayasa Değişikliği görüşmelerinde yaptığı konuşmasında, sosyal medyada dolaşan o caps üzerinden hükümeti eleştireyim derken kendini aynı rezil duruma düşürdü.



