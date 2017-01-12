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Fire hayaline son

ini öngören değişikliği teklifinin ilk 3 maddesine çıkan kabul oyları 'yi şaşkına çevirdi. 1. madde 347, 2. madde 343, 3. madde de 341 ve 4. madde 343 oyla geçti

Fire hayaline son

Türkiye, Meclis'e kilitlendi... , 330'un bulunmaması için her yolu denerken, sonuçlar partide büyük hayal kırıklığına neden oldu. 18 maddelik teklifin tümü üzerindeki lerin ardından maddelerine geçilmesi sında çıkan 338 kabul oyu nedeniyle başlayan fire tartışmalarını teklifin 1. maddesine çıkan 347 kabul oyu sona erdirirken 2. madde 343, 3. madde de 341oyla kabul edildi. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkaran 2. Maddenin oylamasına 480 milletvekili katılırken 133 milletvekili ret oyu kullandı. 2. maddeye 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. Kabul edilen 1. maddeyle mahkemelerin bağımsızlık ilkesine tarafsızlık ilkesi ekleniyor. 2.madde milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyor. 3. madde ise seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor. 4. madde ise seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

oylamalara katılmazken, sonuçlar CHP'nin neredeyse tam kadro oylamaya katılarak hayır oyu kullandığını gösterdi. Maddelere geçilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 7 milletvekilinin oy kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, cumhurbaşkanlığı inin bir zaruret olduğunu ifade etti.

YETKİLERİNİ KULLANDI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise maddeyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daki yetkilerini kullandığını dile getiren Bozdağ, hiç kimsenin, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasada olmayan bir yetkiyi kullandığını ifade edemeyeceğini söyledi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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