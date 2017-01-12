Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün "eğitim imamı" olduğu iddia edilen Cemal Bulut'un da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 7 ilde 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan Cemal Bulut'un FETÖ/PDY'nin "eğitim imamı" olduğu, Bulut'un terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Kuzey Irak'a giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdikleri iddia edildi.
Bu konuyla ilgili daha önce de ulusal basında haberlerin çıktığı, Bulut'un ayrıca örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi. Bulut'un dışında şüphelilerden 3'ünün de "ByLock" kullandığı belirlendi.
Operasyonda A.K. isimli şüpheliye ait evde yapılan aramada, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgüt üyelerine bağlılığı ve itaatkar olmaları halinde kurtuluşa erecekleri mesajı veren ve alt bölümünde, "El yazıları muhterem hocamız M. Fetullah Gülen'e aittir." ibaresi bulunan tablo bulunduğu kaydedildi.
Aynı şüpheliye ait evde, yine Fetullah Gülen tarafından itaatkar örgüt üyelerine hitaben verilen ve altında "Fetullah Gülen" ibaresi bulunan, "Neylesin" isimli 5 kıtadan oluşan şiir tablosu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
kalan karakter 1000
Adi köpekler sizin gibi hainler bu aleme henüz gelmedi.İnşallah bir fetö cü bana denk gelmez.Polis elimden alıncaya kadar ağzı burnu kemikleri darmadağın olacak
Bu yaptıkları şerefsizliğin dibi. Bir de hoca - cemaat kılıfıyla yaptıkları için o şerefsizliğin dibinin beş kat katmerlisi. Bu listeleri verenler sınırları da teröre açtılar, ülke içindeki faaliyetleri de destekleyip örgütleri büyüttüler. Allah kabul etmesin. Allah burunlarından fitil fitil getirsin.
ŞEREFSİZ ABD, FETÖ ADI ALTINDA AKLANAMAZSSIN
şerefsiz pislik fetö teröris cehennem seni bekler pislik.
dolaysıyla onların infazına sebeb oldular yani katidirlar katillerin yeride cehennemdir açın kuranı kerimi bakın
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.