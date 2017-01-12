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  1. Adliye saldırısında üst akıl FETÖ

Fethi yolu

Bombalı Kaleşnikof’lu hainleri tabancasıyla durduran polis ’in köpeği bunalıma girdi. ‘ ’i liler sahiplendi

Fethi yolu
, 5 Ocak'taki saldırısında Kaleşnikof'un karşısına tabancayla çıktı. Kurşunu bitene kadar savaştı. Canı pahasına onlarca can kurtardı.

Nöbet kulübesi önünde yıllardır baktığı sokak köpeği '' bütün bu dehşeti anbean yaşadı. O günden bu yana Sekin'in şehit düştüğü yerden de hiç ayrılmadı.


* Fethi Sekin'in ardından böyle yas tutmuştu

İzmir, canlı bombayı vurup katliamı önleyen kahramanın ailesini bağrına bastı. Hatırasına her zaman sahip çıkılacağını hatırlattı. Çocukları için yardım kampanyası açtı.

Sekin'in köpeği 'Zeytin' de unutulmadı. Bir grup vatandaş, kışı geçirebilmesi için adliye otoparkına bir köpek kulübesi yaptırdı. Önüne de su kabı ve mama bıraktı.

CADDEYE ADI VERİLDİ
İzmir Adliyesi önündeki İslam Kerimov Caddesi'nin adı "Fethi Sekin" olarak değiştirildi.

C KAPISI ARTIK O'NA EMANET
Fethi Sekin'in şehit düştüğü İzmir Adliyesi' nin C kapısında trafik polisi Harun Kesici görevlendirildi. 'Zeytin' şimdi ona refakat İzmir ediyor.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 02:12
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