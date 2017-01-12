Eski Türkiye tarih oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde,9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçi eşlerine öğle yemeği verdi. 15 Temmuz'da Türkiye'nin, tarihinde görülmeyen hain bir darbe girişimiyle yüz yüze kaldığını belirten Emine Hanım, şöyle konuştu: Askeri vesayetlerle hedeflerine ulaşamayanlar,terör saldırıları ile ulaşacaklarınızannediyor. Fakat Türkiye artık eski Türkiye değildir. Milletimizin engin feraseti ve güçlü devlet iradesi olmasaydı, bugün ülkemiz çok daha zor bir sürecin içinden geçecekti. Neyse ki, güçlü demokrasimiz sayesinde bu süreci atlattık. Fakat Batılı müttefiklerimiz, Türk milletininbu büyük demokrasi mücadelesini görmemeyitercih etti.
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