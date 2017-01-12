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Eski Türkiye tarih oldu

Eski Türkiye tarih oldu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 9. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçi eşlerine öğle yemeği verdi. 15 Temmuz'da Türkiye'nin, tarihinde görülmeyen hain bir darbe girişimiyle yüz yüze kaldığını belirten Emine Hanım, şöyle konuştu: Askeri vesayetlerle hedeflerine ulaşamayanlar, terör saldırıları ile ulaşacaklarını zannediyor. Fakat Türkiye artık eski Türkiye değildir. Milletimizin engin feraseti ve güçlü devlet iradesi olmasaydı, bugün ülkemiz çok daha zor bir sürecin içinden geçecekti. Neyse ki, güçlü demokrasimiz sayesinde bu süreci atlattık. Fakat Batılı müttefiklerimiz, Türk milletinin bu büyük demokrasi mücadelesini görmemeyi tercih etti.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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