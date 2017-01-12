"O kürsü yıkmak için oraya konmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara seslendi.
Genel Kurul'daki kavgada kürsüyü işgal eden CHP'liler ile AK Partili vekiller arasında yaşanan kavgada kürsünün zarar görmesine değinen Erdoğan, sert konuştu:
O KÜRSÜ YIKMAK İÇİN ORAYA KONMADI
"Kürsü yıkmak için oraya konmadı.. O kürsü söyleyecek sözü olanlar için orada. Ama ben inanıyorum ki ne yaparsanız yapın 15 gün değil 1 ayda teklif parlamentodan geçip önüne gelecektir. Eğer millete saygınız varsa, eğer Gazi Mustafa Kemal'in "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesine inanıyorsanız o zaman bırakın millet karar versin. Ama görüyorum ki bunlar milletten rahatsız.
HERKES HADDİNİ BİLECEK, MİLLETİN İRADESİNE SAYGI DUYACAK
İki de bir "tek adamcılık" Ne tek adamcılığı! Bunun kaynağında siz varsınız. CHP il başkanlarının belediye başkanlığı yaptığı dönemleri biliriz biz. Daha da geriye giderseniz asıl tek adamcılığı orada görürsünüz. Eski desterleri gerekirse açarız. Bunlar tereciye tere satmaya çalışıyor. Herkes yerini haddini bilecek, milletin iradesine saygı duyacak"
kalan karakter 1000
chpkk lılar o TBMM sizin işgal altında tutacağınız yer değil, gerizekalılar siz son günlerinizi oradan göreceksiniz, asla bir daha oraya giremeyeceksiniz pislikler, amerika siyonist uşakları chpkk lılar, Defolun Türkiye'mizden kendi ülkeniz olan ermenistana yerleşin.
dogru soz herkes yerini ve hatini bilmesi gerek sayet bilmese gerekeni halk verir
kıbrıstan hiç bir şekilde taviz verilemez mustafa akıncı karpazı veriyormuş haddine kalmamıiş kıbrıs türk cumhuriyeti bizim seksen ikinci vilayetimizdir hiç kiseye toprak falan yok bunu türmilletine soracaksınız masada kaybedersek kıbrısı bizim için hezimet olur suriyede adamların eli güçlenir uyanıkolun uyanık
ya reis bunlar senin eline su dökemez su biz bunu görüyoruz yürü yolunda alalh yolunu açık etsin arkanda biz varız biz
REİS BUNLAR SENİ ALAMAZ AMA BİZ SENİ ANLIYORUZ BUNLAR BİZE VIZ GELİR TIRIS GİDER BİLDİYİN YOLDAN ŞAMA BUNLAR MİLLETİN ALTINDA KALACAKLAR
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.