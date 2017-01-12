Ebeveyn krizi Anne-baba koçu Tansu Oskay, 8 yıl önce boşandığı Ozan Oskay’a iki çocuğu için 120 bin TL’lik nafakadavası açtı. Çocuklara kendisinin baktığını belirten kadın, eski eşinin aylık 30 bin TL kira geliri olduğunu iddia etti
Türkiye'de ilk 'ebeveyn akademisi' kurucusu olan ünlü pedagog TansuOskay, 8 yıl önce boşandığı Boğaziçi Müzik'in sahibi,yapımcı Ozan Oskay'a iki çocuğuna nafaka ödemesi için dava açtı. 'Mutlu çocukyetiştirmenin sırları vepozitif ebeveynlikle' ilgili terapileriyle ünlenen Tansu Oskay, ABD vatandaşı olan çocuklarının bir yıldır masraflarını kendisinin karşıladığını belirtti. Eski eşinin çocuklarıiçin yıllık 120 bin lira nafakaödemesini istedi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre, ünlü Pedagog Tansu Oskay ile Ozan Oskay 2009'da boşandı. Kız çocukları bulunan çift, bir süre sonra barıştı. Nikahsız birlikte yaşamaya başladı. 3 yıl sonra ise bir erkek çocukları dünyaya geldi. İki çocukları da AmerikaBirleşik Devletleri vatandaşıolan çift, ikinci kez ayrıldı. Çocukların yabancı statüsünde olmaları nedeniyle velayetle ilgili resmi karar alamaması üzerine çocuklar babalarında kaldı. Kiralık tuttuğu daireyi hem ofis hem ev olarak kullanan Tansu Oskay'ın dilekçedeki iddiasına göre, Ozan Oskay, yaklaşık bir yıl önce kendisinin erkek arkadaşı olduğunu söyleyip evini bastı. Ardından şiddet uyguladı. Mağdurolduğunu belirten ünlü pedagog,eşinin çocuklarının masraflarınıkarşılamadığını ve bakmak içinkendisine gönderdiğini de ilerisürdü.
AYLIK 5'ER BİN TL İSTEDİ
İstanbul Aile Mahkemesi'ne eski eşinin iki çocuğu için aylık 5'erbin lira nafaka ödemesi için dava açan Tansu Oskay, düzenli ve sabit geliri olmadığını, kredi borcunun bulunduğunu belirtti. Genç kadın, özel jimnastik, binicilik,yüzme gibi spor eğitimleri alançocuklarını alıştıkları hayattankoparamayacağını söyledi. Eski eşinin aylık 30 bin lira kira geliri bulunduğunu belirten Tansu Oskay, 3 ayda bir ise MÜYAP'tan 10 bin lira aldığını vurguladı.
MÜZİSYEN EŞE NAFAKA DAVASI
Lüks içinde yaşayan eski eşinin iki çocuğu için yıllık 120 bin lira nafaka ödemesini isteyen ebeveyn uzmanı pedagog Tansu Oskay, çocuklarının velayetlerini almaya da hazır olduğunu belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.