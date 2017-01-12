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Ebeveyn krizi

Ebeveyn krizi Anne-baba koçu , 8 yıl önce boşandığı ’a iki çocuğu için 120 bin TL’lik sı açtı. Çocuklara kendisinin baktığını belirten kadın, eski eşinin aylık 30 bin TL kira geliri olduğunu iddia etti

Ebeveyn krizi
Türkiye'de ilk 'ebeveyn akademisi' kurucusu olan ünlü pedagog Tansu Oskay, 8 yıl önce boşandığı Boğaziçi Müzik'in sahibi, yapımcı Ozan Oskay'a iki çocuğuna ödemesi için açtı. 'Mutlu çocuk yetiştirmenin sırları ve pozitif ebeveynlikle' ilgili terapileriyle ünlenen , ABD vatandaşı olan çocuklarının bir yıldır masraflarını kendisinin karşıladığını belirtti. Eski eşinin çocukları için yıllık 120 bin lira nafaka ödemesini istedi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre, ünlü Pedagog Tansu Oskay ile 2009'da boşandı. Kız çocukları bulunan çift, bir süre sonra barıştı. Nikahsız birlikte yaşamaya başladı. 3 yıl sonra ise bir erkek çocukları dünyaya geldi. İki çocukları da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan çift, ikinci kez ayrıldı. Çocukların yabancı statüsünde olmaları nedeniyle velayetle ilgili resmi karar alamaması üzerine çocuklar babalarında kaldı. Kiralık tuttuğu daireyi hem ofis hem ev olarak kullanan Tansu Oskay'ın dilekçedeki iddiasına göre, Ozan Oskay, yaklaşık bir yıl önce kendisinin erkek arkadaşı olduğunu söyleyip evini bastı. Ardından şiddet uyguladı. Mağdur olduğunu belirten ünlü pedagog, eşinin çocuklarının masraflarını karşılamadığını ve bakmak için kendisine gönderdiğini de ileri sürdü.

AYLIK 5'ER BİN TL İSTEDİ
İstanbul Aile Mahkemesi'ne eski eşinin iki çocuğu için aylık 5'er bin lira nafaka ödemesi için dava açan Tansu Oskay, düzenli ve sabit geliri olmadığını, kredi borcunun bulunduğunu belirtti. Genç kadın, özel jimnastik, binicilik, yüzme gibi spor eğitimleri alan çocuklarını alıştıkları hayattan koparamayacağını söyledi. Eski eşinin aylık 30 bin lira kira geliri bulunduğunu belirten Tansu Oskay, 3 ayda bir ise MÜYAP'tan 10 bin lira aldığını vurguladı.

MÜZİSYEN EŞE NAFAKA DAVASI
Lüks içinde yaşayan eski eşinin iki çocuğu için yıllık 120 bin lira nafaka ödemesini isteyen ebeveyn uzmanı pedagog Tansu Oskay, çocuklarının velayetlerini almaya da hazır olduğunu belirtti.

ÜMİT UZUN
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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