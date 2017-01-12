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'da dev hazırlığı!

'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakırda dev operasyon başlıyor!

'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı istler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon yapılacak bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy ile Hani ilçesine Kaledibi, Yukarıturalı, Topçular, Akçayurt, Uzunlar ve Kalaba kırsal mahallelerinde bugün saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bilgisi verildi.

Yasak kararının, sivillerin zarar görmesini önlemek için alındığı vurgulanan açıklamada, buna riayet edilmesinin vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu ifade edildi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 09:26
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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VEYSİOSAL VEYSİOSAL

ALLAH-YARDIMCINIZ-OLSUN

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.01.2017 10:41
mehmet mehmet

allahım burnunuz dahi kanamadan temizleyip yuvanıza dönmenizi nasip eylesin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.01.2017 10:34
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