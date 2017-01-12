Anayasa değişikliği teklifinin maddeleri için yapılan oylamalarda CHP milletvekilleri AK Parti milletvekillerine karşı saldırıya geçti.
Meclis'i savaş alanına çeviren CHP'li vekiller kürsüyü işgal etmeye çalıştı, bu sırada çıkan kargaşada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e arkadaş yaklaşan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara yumruk atıp kaçtı.
GEÇMİŞ OLSUNA GİTTİ
Yumruk darbesiyle burnu kırılan Fatih Şahin'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evinde ziyaret etti.
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