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Buzul çağı

İstanbul’u esir alan , günler sonra rahat bir nefes aldırdı. Pek çok kentte etkisini sürdüren yağışlar, ilginç görüntüler de ortaya çıkardı. Van’da bir su deposu, soğuk hava nedeniyle dondu kaldı!

Buzul çağı
Megakent'i esir eden yağışı, 4 günün ardından İstanbullular'a rahat bir nefes aldırdı. Hayatı felç eden, trafikleri kilitleyen karın sadece artçıları kaldı! Beykoz İlçesi'nde günlerdir devam eden kar yağışının ardından yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. Koru yolunda fırtına nedeniyle kopan bir çam ağacı, taksinin ön camına saplandı. Korku filmlerini aratmayan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve belediye ekipleri, elektrikli testere ile ağacı parçalara bölüp camdan çıkardı. İstanbul dışında yurdun dört bir yanında ise kar manzaraları vardı. Van'da bir su deposu görenleri şaşırttı! Özalp İlçesi'nde aşırı soğuklar nedeniyle su boruları patladı. 20 metre yükseklikten akan sular, soğuk havanın etkisiyle dondu kaldı! Vatandaşlar ise buz kulesini andıran görüntü karşısında çok şaşırdıklarını açıkladı. Konya'nın Bozkır İlçesi'nde ise kar kalınlığı, insan boyunu aştı. Ülkenin güneyi ise yazdan kalma bir gün yaşadı. Güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilen Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'ne aktı. Kimisi spor yaptı, kimi de denize girip sıcak suyun keyfini çıkardı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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