Buzul çağı

Megakent'i esir eden kar yağışı, 4 günün ardından İstanbullular'a rahat bir nefes aldırdı. Hayatıfelç eden, trafiklerikilitleyen karın sadece artçıları kaldı! Beykoz İlçesi'nde günlerdir devam eden kar yağışının ardından yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. Koru yolunda fırtına nedeniyle kopan bir çam ağacı, taksinin ön camına saplandı. Korku filmlerini aratmayan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve belediye ekipleri, elektrikli testere ile ağacı parçalara bölüp camdan çıkardı. İstanbul dışında yurdun dört bir yanında ise kar manzaraları vardı. Van'da bir su deposu görenleri şaşırttı! Özalp İlçesi'nde aşırı soğuklar nedeniyle su boruları patladı. 20 metre yükseklikten akan sular, soğuk havanın etkisiyle dondu kaldı! Vatandaşlar ise buz kulesini andıran görüntü karşısında çok şaşırdıklarını açıkladı. Konya'nın Bozkır İlçesi'nde ise kar kalınlığı, insan boyunu aştı. Ülkenin güneyi ise yazdan kalma bir gün yaşadı. Güneşinyüzünü göstermesinifırsat bilen Antalyalılar,Konyaaltı Sahili'ne aktı.Kimisi spor yaptı, kimide denize girip sıcaksuyun keyfini çıkardı.
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