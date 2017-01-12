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Bir gün olacağım

’de canı pahasına teröristlerle çatışıp, olan kahraman trafik i ’i, meslektaşı Mehmet anlattı. Ayarcı “Fethi okul döneminde hep ‘Bir gün şehit olacağım ve ülkem benden bahsedecek’ derdi. Dediği oldu ve Türkiye onun kahramanlığını konuşuyor” dedi.

Bir gün şehit olacağım
Fethi Sekin, 'de adliye binasına girmek isteyen teröristlerle canı pahasına çatışıp, adliyeye girmelerini ve katliam yapmalarını engelledi. Tüm Türkiye, 'in kahramanlığını konuştu. Şehit polisin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 22 yıllık arkadaşı Mehmet Faysal Ayarcı, Sekin'i anlattı. Arkadaşıyla birlikte yaşadığı anıları anlatırken duygulanan Ayarcı şunları söyledi: "1994'te Samsun Polis Okulu'na beraber başladık. Aynı sınıfta, aynı koğuşta kaldık. Kurada ilk yerimiz Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube çıktı. Fethi'nin de benim de paramız yoktu. Borç para bulup öyle gittik Kocaeli'ye. Kocaeli'de trafikte başladık. Beni bir süre sonra terör şubeden istediler. Fethi çok üzüldü. Terör şubeye geçmek istiyordu. 'Ben özel harekâtçı olacağım, çatışacağım o şehit mertebesine varacağım' derdi. Ama birim önemli değilmiş, önemli olan yürekteymiş. Şehit olacağını ve tüm ülkenin ondan bahsedeceğini söylerdi. Dediği oldu ve Türkiye onun kahramanlığını konuşuyor."


Mehmet Faysal Ayarcı
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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