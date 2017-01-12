İzmir’de canı pahasına teröristlerle çatışıp, şehit olan kahraman trafik polisi Fethi Sekin’i, meslektaşı Mehmet Faysal Ayarcı anlattı. Ayarcı “Fethi okul döneminde hep ‘Bir gün şehit olacağım ve ülkem benden bahsedecek’ derdi. Dediği oldu ve Türkiye onun kahramanlığını konuşuyor” dedi.
Fethi Sekin, İzmir'de adliye binasına girmek isteyen teröristlerle canı pahasına çatışıp, adliyeye girmelerini ve katliam yapmalarını engelledi. Tüm Türkiye, şehitpolisFethi Sekin'in kahramanlığını konuştu. Şehit polisin DiyarbakırEmniyet Müdürlüğü'nde görevli 22 yıllık arkadaşıMehmet Faysal Ayarcı, Sekin'i anlattı. Arkadaşıyla birlikte yaşadığı anıları anlatırken duygulanan Ayarcı şunları söyledi: "1994'te Samsun Polis Okulu'na beraber başladık. Aynı sınıfta, aynı koğuşta kaldık. Kurada ilk yerimiz Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube çıktı. Fethi'nin de benim de paramız yoktu. Borç para bulup öyle gittik Kocaeli'ye. Kocaeli'de trafikte başladık. Beni bir süre sonra terör şubeden istediler. Fethi çok üzüldü. Terör şubeye geçmek istiyordu. 'Benözel harekâtçı olacağım, çatışacağım o şehitmertebesine varacağım' derdi. Ama birim önemli değilmiş, önemli olan yürekteymiş. Şehit olacağını ve tüm ülkenin ondan bahsedeceğini söylerdi. Dediği oldu ve Türkiye onun kahramanlığını konuşuyor."
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