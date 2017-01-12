Bir garip intihar!

İstanbul dün ilginç bir intihar girişimine sahne oldu. Haliç Metro Köprüsü'nde film sahnelerini aratmayacak anlar yaşandı. Bu sırada ise kameralar kayıttaydı. Haliç Köprüsü'neçıkan bir kişi intihar edeceğinisöyledi. Vatandaşlar durumupolis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin ikna çabaları yeterli olmadı. Şahıskendisini çevredekilerin gözleriönünde Haliç'in soğuk sularınabıraktı. Bu sırada aşağıda hazır bekleyen deniz polisi, can simidi atarak adamı son anda kurtardı. Karaya götürülen şahıs ekiplerinelinden kaçtı. Yarı çıplak haldekaçmaya başladı. Bir süresonra gözden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Haliç Metro Köprüsü'ne çıkan şahıs polisin ikna çabalarına rağmen kendisini suya bırakıyor. Deniz polisi can simidini atarak vatandaşı kurtarıyor. Ardından şahıs polis otosunagötürülürken polislerin elindenkaçarak kayıplara karışıyor.
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