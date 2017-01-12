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Bir garip !

Haliç Metro Köprüsü’nün korkuluklarına çıkan bir kişi, kendini suya bıraktı. Polis tarafından kurtarıldı Daha sonra ise yarı çıplak halde kayıplara karıştı

Bir garip intihar!
İstanbul dün ilginç bir girişimine sahne oldu. Haliç Metro Köprüsü'nde film sahnelerini aratmayacak anlar yaşandı. Bu sırada ise kameralar kayıttaydı. Haliç Köprüsü'ne çıkan bir kişi intihar edeceğini söyledi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin ikna çabaları yeterli olmadı. Şahıs kendisini çevredekilerin gözleri önünde Haliç'in soğuk sularına bıraktı. Bu sırada aşağıda hazır bekleyen deniz polisi, can simidi atarak adamı son anda kurtardı. Karaya götürülen şahıs ekiplerin elinden kaçtı. Yarı çıplak halde kaçmaya başladı. Bir süre sonra gözden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Haliç Metro Köprüsü'ne çıkan şahıs polisin ikna çabalarına rağmen kendisini suya bırakıyor. Deniz polisi can simidini atarak vatandaşı kurtarıyor. Ardından şahıs polis otosuna götürülürken polislerin elinden kaçarak kayıplara karışıyor.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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