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Başika resti
Milli Savunma Bakanı , Türk askerinin kampındaki varlığı ile ilgili olarak net konuştu. Işık, "Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne, üniter yapısına saygılıdır. Musul yakınlarında, Başika'da Türk askerinin varlığı bir keyfiyet değildir, zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açısından da önemlidir. DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi için şu anda Başika kampında Türk askeri büyük bir hizmet veriyor. Bütün bölge terör örgütlerinden arındırıldıktan sonra Türk tarafıyla Irak tarafı Başika kampı konusunu tekrar oturup değerlendirecek" dedi. Bakan Işık, Türkiye'nin ilk milli piyade tüfeği MPT-76'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği törene katıldı. Makine Kimya Endüstrisi'nin Kırıkkale'deki Silah Fabrikası'nda gerçekleşen törene katıldı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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