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'dan kararı

Yeni anayasa görüşmeleri hakkında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'Şu andaki işimiz hepsinden önemli' dedi.

Başbakan Yıldırımdan Cenevre kararı

Başbakan Binali Yıldırım, İsviçre'nin kentindeki müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin, "Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli." dedi.

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin altıncı maddesinin görüşmeleri sırasında TBMM'ye geldi.

İktidar kulisine geçerek milletvekilleriyle bir süre sohbet eden , bir gazetecinin, Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde garantör ülkelerin katılımıyla gerçekleşen uluslararası konferansa katılıp katılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Burası daha iyi, şu andaki işimiz hepsinden önemli." ifadesini kullandı.

Daha sonra Genel Kurula giren Yıldırım, buradan ayrıldıktan sonra Meclisteki makamına geçti.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 21:04
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