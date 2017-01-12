Barikatlı provokasyon

Teklifin 3. maddesinin oylanması sırasından CHP'li vekiller, oy kabininin önünde barikat kurdu. Vekillerin oy kullanmasının engellenmesi üzerine AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı. Vekiller güçlükle sakinleştirildi. Verilen arada Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Baykal'ın yanına giderek bir süre görüştü. Kavganın ardından 3. madde için yeniden oylama yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.