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Barikatlı

Barikatlı provokasyon
Teklifin 3. maddesinin oylanması sırasından 'li vekiller, oy kabininin önünde barikat kurdu. Vekillerin oy kullanmasının engellenmesi üzerine AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı. Vekiller güçlükle sakinleştirildi. Verilen arada Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Baykal'ın yanına giderek bir süre görüştü. Kavganın ardından 3. madde için yeniden yapıldı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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