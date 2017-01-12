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Bakan Çavuşoğlu görüşmelerine katıldı

Dışişleri Bakanı , 'de devam eden görüşmelerine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs görüşmelerine katıldı

'ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin kentinde bugün başladı.

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'de devam eden Kıbrıs görüşmelerine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu'nun, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında bugün yapması planlanan basın toplantısı yoğun programı nedeniyle iptal edilmişti.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 20:29
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