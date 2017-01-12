Bahçeli: Anayasa geçmezse millet iradesine gidilir

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis'ten geçememe ihtimalinin sorulması üzerine MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Öyle bir durum yaşanırsa çok farklı bir sorun ortaya çıkar. Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği teklifinin gerilim içinde görüşüldüğünü belirterek, "Genel Kurul'daki gerilim devam ederse bu durum referandum döneminde Türkiye geneline yansıyabilir. Bu gerilim orada devam ederse ne olur? Bunu iyi düşünmek lazım. Bu gerilim aşağı çekilmeli" diye konuştu. Bahçeli, teklifin Meclis'ten geçmemesi ihtimalinin sorulması üzerine "Böyle bir durum olursa Meclis çalışamaz hale geldiği için çalışabileceği bir zemin aranır, millet iradesine gidilir" diye konuştu.
Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerine katılmak için Meclis'te bulunan MHP lideri Bahçeli, dün gece kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Anayasa görüşmelerinin gerilim içinde sürdüğünü kaydeden Bahçeli, "İçtüzük çerçevesinde oy kullanılmasının siyasi kültür haline getirilmesi gerekir. Genel Kuruldaki gerilim devam ederse bu durum referandum döneminde Türkiye geneline yansıyabilir. Bu gerilim orada devam ederse ne olur? Bunu iyi düşünmek lazım. Bu gerilim aşağı çekilmeli. Aşağılayıcı cümlelerden sakınmak lazım. Yaşanan kavgayı dikkatli bir şekilde takip ettim. İleride daha önemli maddeler var. Bu maddeler geçerken daha dikkatli olmak lazım. Sakıncalı durumlar ortaya çıkabilir. İktidar da muhalefet de samimi olmalı. Anlaşılan süreç böyle devam edecek. Kabul ve ret sayıları belli bir istikrara kavuştu. Kimin fire verip vermediği değil, oyun rengi açısından bakmak lazım. Bizim sayımız 39. Ret vereceğini açıklayan 5-6 kişiyi düşünce geriye 33 kalıyor. Anayasa değişikliğini Meclise sunan iki partide önemli bir kayıp yok. Buradaki sayılara da bakılınca fireyi mercekle aramak lazım. Burada fire aranmamalı. Referanduma gidilecek bir 330-340 arasında ilerliyor. Anayasa değişikliğinin Mecliste, referandum yolu açık bir şekilde kabul edileceği görülüyor. Ani iniş çıkışlar beklemiyorum; iniş olmaz, artış olur" diye konuştu.
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milletvekili seçilirken halk seçmeyi biliyor fakat anayasa referanduma halk oylamasına sunulduğu zaman halk bunu bilmez diyorlar bu nasıl bir iştir devlet bahçeliye katılıyorum gerçek bir siyaset adamı....
Bahçeli gerçekten tam bir devlet adamısın ,bu ülkenin senin gibi dürüst ve tutarlı siyasetlere ihtiyacı var.Chp erken seçimden korkar ,şimdi vites değiştirmeye başlar bu fetöcü CHP.
evet bahçeliye katılıyorum halk herşeyin efendisidir bal gibi geçecek geçmese millete gidilir millet evet diyerek son noktayı koyar
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