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'in cezası belli oldu

Atalay Filizin cezası belli oldu
'in Ankara'da iki cinayetin sanığı olarak yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 15:48
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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fadıl fadıl

idam şart ,bu katillere kardeşim,,

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cevapla 12.01.2017 16:28
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