Aparttılar

İstanbul Beyoğlu'nda dün sabah saatlerinde genç bir kadın, defalarca 155 Polis İmdat hattını aradı. Rehin tutulduğu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adresi bulmak için çalışmalara başladı. Öncelikle Turan Caddesi üzerinde araştırma yapıldı. Genç kadınınsokak üzerindeki bir apart otelderehin tutulduğunu belirledi. Bunun üzerine emniyet güçleri, uzun namlulu silahlarla çevrede önlem alarak otele nefes kesen bir baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda gençkadını rehin tutan şahıslar,kelepçelenerek yakalandı.
'PARAMIZI VERMEDİLER'
Gözaltına alınan şüphelilerden biri polis aracına götürüldüğü esnada, "Kandırdılar paramızıaldılar, onlar bizi rehin aldı.Kandırıldık paramızı çaldılar,vermediler" diye bağırdı. Şahsın araca bindirilmesinin ardından gözaltına alınan zanlılardan diğeri de otelden çıkartıldı. Ekip otosuna bindirilen zanlılar ve kadın ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.
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