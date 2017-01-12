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Annesiyle bir olup babasını öldürdü

Annesiyle bir olup babasını öldürdü
Korkunç cinayet 'in Nizip İlçesi'nde yaşandı. 63 yaşındaki Ramazan Ç. evde karısı Nesriye ve oğlu İsmail tarafından feci şekilde dövüldü. Babasının ölmediğini anlayan İsmail Ç., yaşlı adamı iple boğdu. Anne ve oğlu daha sonra battaniyeye sardıkları cesedi Şanlıurfa'nın Bilecik İlçesi'ne götürdü. Ramazan Ç.'nin cansız bedenini Fırat Nehri'ne atan anne ve oğul hiçbir şey olmamış gibi eve döndü. Cani anne ile oğul cinayete şahit olan ve bir süre önce eşinden ayrılıp baba evine dönen Şefika A.'yı da olayı kimseye anlatmaması için tehdit etti. Ramazan Ç.'nin 4 gündür ortalıkta görünmemesi üzerine kardeşleri onu sormak için eve gitti. Nesriye Ç., kocasının kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine kardeşler karakola giderek kayıp müracaatında bulundu. Ekipler yaptıkları araştırmada Ramazan Ç.'nin kaybolmadan önce eşi ve oğlu ile kavga ettiğini öğrendi. Evde yapılan incelemerde ise kan izine rastlandı. Şefika Ç. olan biten her şeyi polise anlattı. Kıskıvrak yakalanan anne ve ile oğul cinayeti itiraf etti. İkili çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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