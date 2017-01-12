Annesiyle bir olup babasını öldürdü

Korkunç cinayet Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde yaşandı. 63 yaşındaki RamazanÇ. evde karısı Nesriye ve oğluİsmail tarafından feci şekildedövüldü. Babasının ölmediğini anlayan İsmail Ç., yaşlı adamı iple boğdu. Anne ve oğlu daha sonra battaniyeye sardıkları cesedi Şanlıurfa'nın Bilecik İlçesi'ne götürdü. Ramazan Ç.'nincansız bedenini Fırat Nehri'neatan anne ve oğul hiçbir şeyolmamış gibi eve döndü. Cani anne ile oğul cinayete şahit olan ve bir süre önce eşinden ayrılıp baba evine dönen Şefika A.'yı da olayı kimseye anlatmaması için tehdit etti. Ramazan Ç.'nin 4gündür ortalıkta görünmemesiüzerine kardeşleri onu sormakiçin eve gitti. Nesriye Ç., kocasının kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine kardeşler karakola giderek kayıp müracaatında bulundu. Ekipler yaptıklarıaraştırmada Ramazan Ç.'ninkaybolmadan önce eşi ve oğluile kavga ettiğini öğrendi.Evde yapılan incelemerde isekan izine rastlandı. Şefika Ç. olan biten her şeyi polise anlattı. Kıskıvrak yakalanan anne veile oğul cinayeti itiraf etti. İkili çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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