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"Anayasa değişikliği çıkmazsa seçim olur"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili , CHP'nin Meclis'teki sabotajına ilişkin, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, hepsi birlikte dikkate alındığında teklifin geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür" dedi.

Anayasa değişikliği çıkmazsa seçim olur

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı , anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulundan geçmemesi halinde Türkiye'nin seçime gidebileceğini belirterek, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi." dedi.

Şentop, TBMM Genel Kurulunda görüşülen AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bir maddenin düşmesi halinde teklifin geri çekilip çekilmeyeceğine yönelik soru üzerine Şentop, "Metin, Genel Kuruldan geçmezse, o zaman hiçkimse seçim istemiyor diyelim ama Türkiye seçime mecbur kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, siyasetle en ufak bir ilgisi olan kişinin, bunu böyle değerlendirmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, vesaire hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi." diye konuştu.

Birinci tur oylamalardan çıkan sonuçlara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Şentop, ilk turdaki oylamaların önemli olmadığını, sayılara bakmanın doğru olmayacağını kaydetti. Şentop, teklifin, hem MHP hem de AK Parti tarafından benimsenen bir metin olduğuna işaret ederek, "Sayısal şeyler yanıltabilir. Bir artı bir eksi çok önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

"İFTİRADAN İBARET"
CHP'nin kafasının karışık olduğunu belirten Şentop, CHP'li milletvekilinin "Metni görmeden boş imza verdiler" derken, konuşmasının sonunda "2012'deki teklifleriyle yüzde 99 aynı" ifadesini kullandığını kaydetti. Şentop, şöyle devam etti:

"(5 yıl önceki teklifimizle aynı) diyor, hem de (görmeden imza attı) diyor. Aynı metinse görmesi gerekmez ki. Demek ki biliyor. Bütün milletvekilleri bu metni bilerek aday oldular, milletvekili seçildiler 4 seçimde de böyle anlatıyor. 'Milletvekili teklifi bilmiyor' demek, tamamen iftiradan ibaret. 316 imza, 'Hadi sen de imzala' diye atılmış bir imza değil. 5 senedir mevcut teklifimiz içindeki teklifimize destek mahiyetinde."
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 14:43
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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kaan kaan

şeciim olursa, bir da chp hdp asla meclise vekil sokamaz, bu milletten, bir oy dahi alamayacaktır. sandığa gömülecektirler. onlara el Fatiha diyorum

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evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 22:07
Demokrasi Demokrasi

Eğer seçim olursa millet iradesi her zamanki gibi bir kez daha kendini gösterir ve demokrasiye millet iradesine tahammül edemeyenleri demokrasiye saygı kulvarına sokar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 21:49
Arif Arif

Milletçe ibretle izliyoruz. Adamlar seçilmiş milletvekili değil, sokaklarda ortalığı karıştıran izinsiz gösteri grubu gibi. Ne arlanma var, ne utanma.

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evet2
hayır0
cevapla 12.01.2017 17:52
FatihSultan23 FatihSultan23

seçim oyununa yatmayın o Anayasa maddeleri kaymak gibi geçer ve Millet olarakta en az yüzde altmış beşi EVET olur, chpkk lılar fazla kudurmasın asla planları tutmazzzzzzzzz. hdpkk ları bitti sıra sizde sizde temizleneceksiniz chpkk lılar

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evet9
hayır3
cevapla 12.01.2017 15:38
dost dost

buda zaten beklenen sonuctu o zaman ak koyun kara koyun beli olur secime gidilirse bazilarinin sonu ola bilir kimsenin yeri garanti deyil

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır2
cevapla 12.01.2017 15:10
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