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yaptı çıktı!

Düğünde elbise giymek için yapan genç kadının bacağında kızarıklıklar oluştu. Doktor kontrolünde, olduğunu öğrendiğinde ise şoke oldu

Ağda yaptı kanser çıktı!
İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Rihiannon Douglas, bir süre önce kuzeninin düğününde elbise giymek için bacak tüylerini aldı. Düğüne katıldıktan sonra ise bacaklarında kızarıklıklar fark etti. Yaptığı dan dolayı tahriş olduğunu düşündü. Ancak kızarıklıklar gittikçe yayıldı. Ardından pul pul dökülmeye başladı. Panikleyen genç kız, doktora gitti. Kontroller sonucu göğsünde 8.5 cm'lik kitle olduğu tespit edildi ve kanser teşhisi konuldu. Tedavi sonrası göğsündeki kitle küçülmeye başladı. Kitlenin küçülmesinde uyguladığı vejetaryen diyetinin de etkili olduğunu düşünen genç kız, "Döküntünün nadir bir belirtisi olduğuna inanamadım. Vejetaryen diyetinin kitleyi küçülttüğünü düşünüyorum" dedi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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