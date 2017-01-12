Ağda yaptı kanser çıktı!

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındakiRihiannon Douglas, bir süre önce kuzeninindüğününde elbise giymek için bacak tüylerinialdı. Düğüne katıldıktan sonra ise bacaklarındakızarıklıklar fark etti. Yaptığı ağdadandolayı tahriş olduğunu düşündü. Ancakkızarıklıklar gittikçe yayıldı. Ardındanpul pul dökülmeye başladı. Panikleyengenç kız, doktora gitti. Kontroller sonucugöğsünde 8.5 cm'lik kitle olduğu tespitedildi ve kanser teşhisi konuldu. Tedavisonrası göğsündeki kitle küçülmeye başladı.Kitlenin küçülmesinde uyguladığı vejetaryendiyetinin de etkili olduğunu düşünen gençkız, "Döküntünün nadir bir kanser belirtisiolduğuna inanamadım. Vejetaryen diyetininkitleyi küçülttüğünü düşünüyorum" dedi.
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