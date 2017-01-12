Yol Durumu
  1. Şırnak'ta 3 PKK'lı kalleş öldürüldü
  2. Meclis'te 'dikkat köpek giremez' afişi

15 ilde u: 28

Sivas merkezli 15 ilde yapılan unda hakkında kararı çıkarılan 45 kişiden 28'i gözaltına alındı.

15 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

ivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, /PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki "kurum imamı" olduğu belirlenen 45 kişi hakkında kararı çıkarıldı.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı olan zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da düzenlendi.

45 KİŞİDEN 28'İ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 45 kişiden 28'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 17 kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: , ,
  • 12 Ocak 2017, Perşembe 18:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar