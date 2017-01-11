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  1. Benim adım Fethi Sekin
  2. Teklifin ilk maddesi kabul edildi

Türkiye emniyette saldırgan yerde!

Bir saldırgan ’nü hedef aldı. Bunu fark eden polis, silahlı şahsı vurup ortadan kaldırdı... Akşam saatlerinde ise polise yeniden ateş açıldı. Teröristlerden 1’i yakalandı. 2’si kaçtı

Türkiye emniyette saldırgan yerde!
İzmir'de şehit polis memuru Fethi Sekin'in yaptığı kahramanlığı bu kez Gaziantep Emniyeti gösterdi ve kanlı bir yı daha ortadan kaldırdı. Buna göre bir saldırgan, 'nün arka kapısına saklandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, emniyet müdürlüğünün park yerinin girişindeki kapıdan içeriye dalmaya çalıştı. Ancak kapıdaki nöbetçi polis durumu anladı. Kahraman polis, hemen belindeki silahına sarıldı. Diğer polis memurları da saldırıyı anlayınca tetiğe bastı. Saldırganı ortadan kaldırdı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken, emniyet müdürlüğündeki polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı. Geniş güvenlik önlemi alan polisler, etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı. Yaşanan çatışmada bir kahraman polis memuru hafif şekilde yaralandı. Öldürülen saldırganın canlı bomba olma ihtimali üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu saldırının ardından dün akşam da Gaziantep'te ikinci bir saldırı gerçekleşti. İçinde 3 kişinin olduğu araçtan kontrol noktasındaki polislere ateş açıldı. Teröristlerden 1'i yakalanırken, 2'si de kaçtı. Gerçekleştirilen iki saldırının da birbiriyle ilişkili olduğu belirlendi. İlk saldırıda öldürülen saldırganın terör örgütleri tarafından özellikle kullanıldığı tahmin ediliyor.



JAMMER'LAR DEVREDE
İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıya benzer şekilde gelişen olay sonrasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bombalı araç ihtimaline karşı emniyet binası çevresinde sinyal önleyici Jammer'lar devreye sokuldu.

İŞTE HAİNLERİN ARACI
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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