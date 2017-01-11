Türkiye emniyette saldırgan yerde!

Bir saldırgan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nü hedef aldı. Bunu fark eden polis, silahlı şahsı vurup ortadan kaldırdı... Akşam saatlerinde ise polise yeniden ateş açıldı. Teröristlerden 1’i yakalandı. 2’si kaçtı
İzmir'de şehit polis memuru Fethi Sekin'in yaptığı kahramanlığı bu kez Gaziantep Emniyeti gösterdi ve kanlı bir saldırıyı daha ortadan kaldırdı. Buna göre bir saldırgan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün arka kapısına saklandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, emniyet müdürlüğünün park yerinin girişindeki kapıdan içeriye dalmaya çalıştı. Ancak kapıdaki nöbetçi polis durumuanladı. Kahraman polis, hemen belindeki silahına sarıldı. Diğer polis memurları da saldırıyı anlayınca tetiğe bastı. Saldırganı ortadan kaldırdı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken, emniyet müdürlüğündeki polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı. Geniş güvenlik önlemi alan polisler, etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı. Yaşanan çatışmada bir kahramanpolis memuru hafif şekilde yaralandı. Öldürülen saldırganın canlı bomba olma ihtimali üzerine çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu saldırının ardından dün akşam da Gaziantep'te ikinci bir saldırı gerçekleşti. İçinde 3 kişinin olduğu araçtan kontrol noktasındaki polislere ateş açıldı. Teröristlerden 1'i yakalanırken, 2'si de kaçtı. Gerçekleştirilen iki saldırının da birbiriyleilişkili olduğu belirlendi. İlk saldırıda öldürülensaldırganın terör örgütleri tarafından özelliklekullanıldığı tahmin ediliyor.
JAMMER'LAR DEVREDE İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıya benzer şekilde gelişen olay sonrasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bombalıaraç ihtimalinekarşı emniyet binası çevresindesinyal önleyici Jammer'lar devreye sokuldu.
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