Terör propagandasına izin yok!

Sosyal medyada, terör örgütlerine övücü ifadeler kullananlara karşı polis, operasyonlarına devam ediyor.
AŞAĞILIK BİR PAYLAŞIM YAPTI, GÖZALTINA ALINDI
Emniyet güçleri düzenlediği operasyonla; terör örgütü PKK'nın Mehmetçik'e düzenlediği bombalı saldırının fotoğrafını paylaşan ve "Hayat kısa Türkler uçuyor" yazan terörist İbrahim Halil Baran gözaltına alındı.
TWİTTER'DAN DUYURDU
Baran, sosyal medya hesabından "Biraz once geldiğim evimde şu an arama yapılıyor. Gözaltına alınıyorum. Selametle." dedi.
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...na kadar yolun var asıl sana selametle
Bugün ülkeme ve Türk milletine laf edecek olsam gelin beni de alın abi. Kabul edilemez! Kimse bayrağa ve millete küfredemez. Hele ki o çatı altında rahat bir nefes alıyorken...
yokmu bu şerefsizi havaya uçuracak birileri...
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