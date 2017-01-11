Yol Durumu
  1. Kritik konferans yarın gerçekleşecek
  2. İETT'den devrim niteliğinde karar

Terör propagandasına izin yok!

Terör örgütü 'nın Mehmetçik'e kurduğu bombalı tuzağın patlama anını aşağılık sözlerle sosyal medya hesabından paylaşan sözde gazeteci yazar isimli terörist polis tarafından gözaltına alındı.

Terör propagandasına izin yok!

Sosyal medyada, terör örgütlerine övücü ifadeler kullananlara karşı polis, operasyonlarına devam ediyor.

AŞAĞILIK BİR PAYLAŞIM YAPTI, GÖZALTINA ALINDI
Emniyet güçleri düzenlediği operasyonla; terör örgütü 'nın Mehmetçik'e düzenlediği bombalı saldırının fotoğrafını paylaşan ve "Hayat kısa Türkler uçuyor" yazan terörist gözaltına alındı.



TWİTTER'DAN DUYURDU
Baran, sosyal medya hesabından "Biraz once geldiğim evimde şu an arama yapılıyor. Gözaltına alınıyorum. Selametle." dedi.
Etiketler: ,
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 17:17
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
... ...

...na kadar yolun var asıl sana selametle

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 17:52
İllede Vatanım... İllede Vatanım...

Bugün ülkeme ve Türk milletine laf edecek olsam gelin beni de alın abi. Kabul edilemez! Kimse bayrağa ve millete küfredemez. Hele ki o çatı altında rahat bir nefes alıyorken...

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 11.01.2017 17:50
yağız g&#246;kay yağız gökay

yokmu bu şerefsizi havaya uçuracak birileri...

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır0
cevapla 11.01.2017 17:30
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar