Teklifin 4. maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesi 343 'evet' oyu ile kabul edildi

Söz konusu madde ile Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.

Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.



3. MADDE DE AKŞAM SAATLERİNDE KABUL EDİLMİŞTİ

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

OYLAMA YENİLENDİ

Bu arada, anayasa değişiklik teklifinin üçüncü maddesinin oylamasında kavga yaşanması, gizli oylamanın yenilenmesine neden oldu.



