Sustalı Zahide

Bursa'da aşkı için katil olan bir çocuk annesi Zahide Ökçe hakkında dava açıldı. Karacabey'de yaşayan servis şoförüErtem Yöntem, iddiaya göre Zahide Ökçe ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bu ilişkiden haberi olan Fevziye Yöntem, eşine "Senin, Zahide ile imam nikahı yaptığın konuşuluyor, doğru mu?" diye sordu. Yasak aşkını inkar eden Yöntem,eşiyle sevgilisini yüzleştirmek istedi.Ancak buluşmada her iki kadıntartıştı. Yöntem ise sevgilisine "Sen benim karıma nasıl hakaret edersin" diye çıkıştı. Buna sinirlenen Ökçe de sustalıbıçakla Yöntem'i kalbinden tek darbeyle yaraladı. İki çocuk babası kurtarılamadı. Tutuklanan Zahide Ökçe, "Boşanıpbenimle evlenecekti. Bir de bana karşı eşini savundu" diye ifade verdi. Ökçe hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis Zahide Ökçe Ertem Yöntem cezası istemiyle dava açıldı.
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