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Sustalı Zahide

Kendisini evlenme vaadiyle kandıran sevgilisini sustalı ile tek darbede öldüren ’nin ömür boyu hapsi istendi

Sustalı Zahide
Bursa'da aşkı için katil olan bir çocuk annesi Zahide Ökçe hakkında dava açıldı. Karacabey'de yaşayan servis şoförü Ertem Yöntem, iddiaya göre ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bu ilişkiden haberi olan Fevziye Yöntem, eşine "Senin, Zahide ile imam nikahı yaptığın konuşuluyor, doğru mu?" diye sordu. Yasak aşkını inkar eden Yöntem, eşiyle sevgilisini yüzleştirmek istedi. Ancak buluşmada her iki kadın tartıştı. Yöntem ise sevgilisine "Sen benim karıma nasıl hakaret edersin" diye çıkıştı. Buna sinirlenen Ökçe de sustalı bıçakla Yöntem'i kalbinden tek darbeyle yaraladı. İki çocuk babası kurtarılamadı. Tutuklanan Zahide Ökçe, "Boşanıp benimle evlenecekti. Bir de bana karşı eşini savundu" diye ifade verdi. Ökçe hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis Zahide Ökçe Ertem Yöntem cezası istemiyle dava açıldı.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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