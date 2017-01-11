Sıra dayağı

Antalya Döşemealtı'nda geçtiğimiz hafta Cuma günü yaşanan olay şaşkınlık verdi. Organize SanayiBölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Tüm öğrenci ve öğretmenler, İstiklal Marşı töreni için sıraya girdi. İstiklal Marşı okunduğu sırada nöbetçi öğretmen Elhan Hadak, başında şapka olan 9. sınıf öğrencisi A.E.'nin yanında bulunan arkadaşıyla konuştuğunu fark etti. Tören sonrasında öğrencinin şapkasını alıp duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine A.E., H.D.Ç., S.S.C. ve isimleri açıklanmayan 2 öğrenci, öğretmenin üzerine yürüyüp yumruk atmaya başladı. Talihsiz öğretmeni, diğer öğretmen ve öğrenciler kurtardı. Öfkeli öğrenciler, duruma müdahale edenokulun Müdür Yardımcısı Muhammet Aksoy'uda yumrukladı. Okulun bahçesinde yaşanan kargaşa ise kameralara saniye saniye yansıdı. Talihsiz olayın ardından öğrenciler hakkında işlem başlatıldı. Kavgaesnasında bıçak çektiği ileri sürülen A.E., H.D.Ç. Muhammet Aksoy ve S.S.C. okuldan uzaklaştırıldı.
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