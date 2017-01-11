Yol Durumu
  1. İşadamının katili Tanıdığı çıktI
  2. Nefes kesen operasyon

Sıra dayağı

Antalya’da , İstiklal Marşı töreninde arkadaşıyla konuşan öğrencisini uyardı. Bir anda ortalık karıştı. Sıradan çıkan liseliler, eğitimciye saldırdı...

Sıra dayağı
Antalya Döşemealtı'nda geçtiğimiz hafta Cuma günü yaşanan olay şaşkınlık verdi. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Tüm öğrenci ve ler, İstiklal Marşı töreni için sıraya girdi. İstiklal Marşı okunduğu sırada nöbetçi öğretmen Elhan Hadak, başında şapka olan 9. sınıf öğrencisi A.E.'nin yanında bulunan arkadaşıyla konuştuğunu fark etti. Tören sonrasında öğrencinin şapkasını alıp duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine A.E., H.D.Ç., S.S.C. ve isimleri açıklanmayan 2 öğrenci, öğretmenin üzerine yürüyüp yumruk atmaya başladı. Talihsiz öğretmeni, diğer öğretmen ve öğrenciler kurtardı. Öfkeli öğrenciler, duruma müdahale eden okulun Müdür Yardımcısı Muhammet Aksoy'u da yumrukladı. Okulun bahçesinde yaşanan kargaşa ise kameralara saniye saniye yansıdı. Talihsiz olayın ardından öğrenciler hakkında işlem başlatıldı. Kavga esnasında bıçak çektiği ileri sürülen A.E., H.D.Ç. Muhammet Aksoy ve S.S.C. okuldan uzaklaştırıldı.
Etiketler: ,
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar