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'te terör operasyonu

Terörle mücadele kapsamında 'te yapılan operasyonda eylem hazırlığı yapan 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Eylem hazırlığındaki PKKlı teröristler öldürüldü

'te 'nın dağ kadrosundan gelerek eylem hazırlığı yapan 2 kadın terörist, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.

Kentin Aydınlar yolu üzerinde bulunan Çal Mahallesi'ndeki bir evde teröristlerin eylem için hazırlık yaptığı istihbaratını alan polis, dün gece operasyon düzenledi. Polisin 'teslim ol' çağrısına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Teröristler ölü ele geçirilirken, evde silah ve mühimmat bulundu.

Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlimiz merkez, Çal Mahallesi'nde saldırı hazırlığında olan teröristlere ilişkin istihbari bilgi alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından teröristlerin bulunduğu adrese, 10 Ocak 2017 gece operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda saldırı hazırlığında olan 2 bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 kadın terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin, 'teslim olun' çağrısına teröristler silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu değerlendirilen 2 kadın terörist silah teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda; 1 kalaşnikof tüfek, 3 kalaşnikof dolu şarjörü, 2 tabanca ve dolu şarjörleri, 3 anti personel roket mühimmatı, 2 antitank roket mühimmatı, 12 el bombası, hücum yeleği ve çok sayıda fişek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye halkımızın desteği ile kararlılıkla devam edilmektedir."
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 09:05
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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pkksavar pkksavar

bence iç organlarını alın organ bekleyen bir sürü hasta var bari geberirken bi işe yarasınlar ya da bilim adına deneyler yapsınlar üzerlerinde

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evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 12:04
iskender iskender

ne güzel geberiler ,bunlar geberirken bi hoş oluyorum,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 11.01.2017 11:08
almanci almanci

canlarini yavas yavas alinki neymis anlasinlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 10:33
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