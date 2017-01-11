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Saldırı hazırlığındaki iki terörist öldürüldü

'teki da etkisiz hale getirilen 'lı 2 teröristin siyasi ve bürokratlara yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlendi

Saldırı hazırlığındaki iki terörist öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece bir hücre evine düzenlenen da etkisiz hale getirilen Viyan ve Sözdar Eftalya kod adlı teröristler, 2 Kasım 2016 günü AK Parti İl Başkanlığı binası önünde saldırı için keşif yaparken MOBESE kameralarınca belirlendi.

SİYASİ VE BÜROKRATLARA SALDIRI PLANLIYORLARDI
Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan teröristlerin, 6 Aralık 2016 tarihinde Barış Mahallesi'ndeki çatışmada etkisiz hale getirilen ve örgütün bombacıları olduğu tespit edilen ile Suriye uyruklu Agiri kod adlı teröristlerle kentteki siyasi ve bürokratlara yönelik saldırı planladıkları öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gece Çal Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda "teslim olun" çağrısına silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerle 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 roketatar mühimmatı ile 12 el bombası ile çok sayıda fişek ele geçirilmişti.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 19:50
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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SEZGİN SEZGİN

MECLİSTEKİ TERÖRİST CHP VE HDP NE OLACAK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 00:03
EMRE EMRE

DÜNYADAN 2 PİSLİK TEMİZLENDİ KAHROLSUN PKK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 00:03
armağan armağan

pkk mutlaka bitecek ben asker ve poisimize güveniyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 00:02
yasin yasin

güvenlik güçlerimizin ellerine sağlık

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.01.2017 00:01
vatandaş vatandaş

İ D A M

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 20:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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