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Ocakları yandı

Karısını geçen yıl kanserden kaybeden Kemal Sağlam, alevlerin içinden almak istediği iki kızıyla birlikte yanarak öldü

Ocakları yandı
Karaman'ın Ermenek ilçesi Gülpazar Mahallesi'nde yaşayan Kemal Sağlam'a (48) ait iki katlı binanın ahır olarak kullanılan birinci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Belediye işçisi Sağlam, alevleri fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler evin ikinci katı ile bitişiğindeki eve sıçradı. Bunun üzerine Sağlam, evdeki kızları Zeynep (19) ve Ebru Sağlam'ı (9) kurtarmak için alevlerin arasına girdi. Bu sırada toprak ve ahşaptan yapılan tavanın çökmesiyle baba ve 2 kızı göçük altında kaldı. İki eve daha sıçrayan yangın, 3 saat süren çalışmalarının ardından güçlükle kontrol altına aldı. Lise mezunu Zeynep'in üniversiteye hazırlandığı, Ebru'nun da 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Talihsiz işçinin eşi Ayşe Sağlam'ın 1 yıl önce kanserden yaşamını yitirdiği belirtildi. Talihsiz işçinin, eşinin organlarını bağışlayarak 5 kişinin hayatını kurtardığı öğrenildi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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