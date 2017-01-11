Ocakları yandı

Karaman'ınErmenek ilçesiGülpazar Mahallesi'ndeyaşayan Kemal Sağlam'a(48) ait iki katlı binanın ahırolarak kullanılan birincikatında bilinmeyen nedenleyangın çıktı. Belediye işçisiSağlam, alevleri fark edinceitfaiye ekiplerine haberverdi. Bu sırada alevler evinikinci katı ile bitişiğindekieve sıçradı. Bunun üzerineSağlam, evdeki kızları Zeynep(19) ve Ebru Sağlam'ı(9) kurtarmak için alevlerinarasına girdi. Bu sırada toprakve ahşaptan yapılan tavanınçökmesiyle baba ve 2 kızıgöçük altında kaldı. İki evedaha sıçrayan yangın, 3saat süren çalışmalarınınardından güçlükle kontrolaltına aldı. Lise mezunuZeynep'in üniversiteyehazırlandığı, Ebru'nunda 3. sınıf öğrencisiolduğu öğrenildi.Talihsiz işçinin eşi AyşeSağlam'ın 1 yıl öncekanserden yaşamınıyitirdiği belirtildi.Talihsiz işçinin, eşininorganlarını bağışlayarak5 kişinin hayatınıkurtardığı öğrenildi.
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