Nefes kesen operasyon

Çanakkale Lapseki'de yaşayan YiğitAyhan Gemici (1.5), dün evde bulduğu fındığıağzına attı. Bir anda nefessiz kaldı. Babasınındurumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.Burada nefes borusuna kaçan fındığın ilerleyerekakciğerlere ulaştığı saptandı. İşte tam da oanda zamanla yarış başladı. Yiğit, ambulans helikopterile götürüldüğü Uludağ Üniversitesi TıpFakültesi'nde ameliyata alındı. Ciğerlere kaçanfındık başarıyla çıkarıldı.
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