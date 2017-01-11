Nefes kesen operasyon

Çanakkale Lapseki'de yaşayan Yiğit Ayhan Gemici (1.5), dün evde bulduğu fındığı ağzına attı. Bir anda nefessiz kaldı. Babasının durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Burada nefes borusuna kaçan fındığın ilerleyerek akciğerlere ulaştığı saptandı. İşte tam da o anda zamanla yarış başladı. Yiğit, ambulans helikopter ile götürüldüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alındı. Ciğerlere kaçan fındık başarıyla çıkarıldı.