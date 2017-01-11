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arazide ölü bulundu

Isparta'nın Kesme beldesinin eski belediye başkanı , hayvanlarını otlatmak için dün beldeden ayrıldı. Kanatsız'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, belde dışındaki yüksek arazide, Kanatsız'ın cesedine ulaştı.

Eski belediye başkanı bu arazide ölü bulundu

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Kesme beldesinin eski belediye başkanı , arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, beldede geçen dönem belediye başkanlığı yapan Kanatsız, hayvanlarını otlatmak için dün beldeden ayrıldı. Kanatsız'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, belde dışındaki yüksek arazide, Kanatsız'ın cesedine ulaştı. Kanatsız'ın cenazesi, incelemenin ardından Sütçüler Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kanatsız'ın, kalp krizi sonucu veya donarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 15:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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seher yeli seher yeli

bunun katilini disarda aramaya gerek yok en yakinini konusturun

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cevapla 11.01.2017 16:39
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