Kurşun adres sordu

İşadamı Halil İbrahimSeyithanoğulları, 1992'deRusya'da Alexey Vıssotshınovadlı işadamı ile kereste fabrikasıkurdu. Bir süre sonra fabrikasatıldı. Payına düşen 2.5milyon euroyu, 2007 yılındaKazakistan'da bulunan diğerortağı Harun Yusufoğulları'na yolladı.İddiaya göre, 5 dil bilen Yusufoğulları, parayıçalıştırdığını söyleyerek işadamını oyaladı.Zaman zaman kısmi ödeme yaptı. İstanbul'dabulunan Seyithanoğulları ise ortağının sözverdiği 1 milyon doları yollamaması üzerineşüphelenmeye başladı.
AYAĞINDAN KURŞUNLANDI Tahsilat için, birkaç kez Kazakistan'agitti. Her görüşmede ortağının, "5milyon dolarlık helikopter aldım.Satınca parayı vereceğim" sözüne inanıpgeri döndü. Seyithanoğulları, tam bir yıldanberi haber alamadığı ortağından geçtiğimizhafta polisin kendisini araması üzerinehaberdar oldu. Bir motosikletli tarafındaniki ayağından vurulan Harun Yusufoğulları,kendisini ortağı Halil İbrahimSeyithanoğulları'nın vurdurduğunu iddiaetmişti. Şoke olan işadamı iddiayı reddetti.Tanıklarını gösterdi ve serbest bırakıldı.Ortağı ise tedavi altına alındı.
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