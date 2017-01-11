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Kurşun adres sordu

İşadamı H. İbrahim Seyithanoğulları, ortağına 2.5 milyon euro kaptırdı. Parasını tahsile çalışırken ortağı kurşunlandı. Bu kez, saldırıyı azmettirmekle suçlandı

Kurşun adres sordu
İşadamı Halil İbrahim Seyithanoğulları, 1992'de Rusya'da Alexey Vıssotshınov adlı işadamı ile kereste fabrikası kurdu. Bir süre sonra fabrika satıldı. Payına düşen 2.5 milyon euroyu, 2007 yılında Kazakistan'da bulunan diğer ortağı Harun Yusufoğulları'na yolladı. İddiaya göre, 5 dil bilen Yusufoğulları, parayı çalıştırdığını söyleyerek işadamını oyaladı. Zaman zaman kısmi ödeme yaptı. İstanbul'da bulunan Seyithanoğulları ise ortağının söz verdiği 1 milyon doları yollamaması üzerine şüphelenmeye başladı.

AYAĞINDAN KURŞUNLANDI
Tahsilat için, birkaç kez Kazakistan'a gitti. Her görüşmede ortağının, "5 milyon dolarlık helikopter aldım. Satınca parayı vereceğim" sözüne inanıp geri döndü. Seyithanoğulları, tam bir yıldan beri haber alamadığı ortağından geçtiğimiz hafta polisin kendisini araması üzerine haberdar oldu. Bir motosikletli tarafından iki ayağından vurulan Harun Yusufoğulları, kendisini ortağı Halil İbrahim Seyithanoğulları'nın vurdurduğunu iddia etmişti. Şoke olan işadamı iddiayı reddetti. Tanıklarını gösterdi ve serbest bırakıldı. Ortağı ise tedavi altına alındı.


Harun Yusufoğulları

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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