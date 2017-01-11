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Kılıçdaroğlu oy kullanmadı
Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören tarihi anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk gün oylamaya katılmadı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerinin tamamlanarak maddelerine geçilmesine ilişkin oylamaya ile birlikte 7 CHP milletvekilinin katılmadığı belirlendi. Sosyal medyada birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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