Kılıçdaroğlu oy kullanmadı

Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören tarihi anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri devam ederken CHP GenelBaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk gün oylamaya katılmadı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerinin tamamlanarak maddelerine geçilmesine ilişkin oylamaya Kılıçdaroğlu ile birlikte 7 CHP milletvekilinin katılmadığı belirlendi. Sosyal medyada birçok CHP'li Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
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