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Kayıp sanılan ABD'li casus çıktı

Türkiye'ye turist olarak gelen ancak daha sonra kaybolduğu düşünülen ABD vatandaşı yol kontrolü sırasında polis tarafından gözaltına alındı. Casus olduğu düşünülen Chan'in üzerinden 2 kamera, 1 yaka kamerası 9, hard disk, flash bellek, düdüklü pusula, çelik yelek gibi malzemeler bulundu.

Kayıp sanılan ABDli casus çıktı
İstanbul'a turist olarak geldikten sonra kaybolduğu düşünülen, ancak Kocaeli'nde 'Cinayete teşebbüs'ten tutuklandığı anlaşılan Amerikalı 'la ilgili esrarengiz ayrıntılar ortaya çıktı.

Yaklaşık 10 gün önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Amerikan Başkonsolosluğu, vatandaşları Joe Yat Yung Chan'ın İstanbul'da kaybolduğunu bildirdi. Başvuru üzerine harekete geçen İstanbul polisi, Chan'ın Kocaeli'nde cezaevinde olduğu bilgisine ulaştı. Kayıp Amerikalı turistin Türkiye'ye geldikten kısa bir süre sonra Kocaeli'nde karıştığı bir olayda 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandığı belirlendi. Habertürk'te yer alan habere göre polis, bu bilgileri ABD Başkonsolosluğu'na iletti.



'CASUSLUK' GÖZALTISI
Cezaevinde bulunan Chan'ın 24 Kasım 2016'da Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde polis tarafından gözaltına alındığı da ortaya çıktı. Yol kontrolü sırasında 37 yaşındaki ABD'linin İstanbul plakalı aracından iki profesyonel kamera, bir yaka kamerası, bir küçük ve bir büyük drone, dokuz kayıt kaseti, fotoğraf makinesi, hard disk, flash bellek, düdüklü pusula ve laptop çıktı. Üzerinde de çelik yelek bulunan esrarengiz Amerikalının, işlemlerinin ardından 'casusluk faaliyetinde bulunduğu' iddiasıyla adliyeye çıkarıldığı, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi tarafından Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne alındığı öğrenilen Chan'ın burada karıştığı bir olay sırasında polis memurunun silahını almak istediği ileri sürüldü. Bu olay nedeniyle tekrar gözaltına alınan Joe Yat Yung Chan'ın tutuklandığı bildirildi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 10:01
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Tayfun Tayfun

Bu CIA ajanini geri vermeyelim.. Feto ile belki takas olabilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.01.2017 17:58
misafir misafir

fetönün yabancı kolları bunlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 11.01.2017 14:57
Medeniyet Medeniyet

Ben söylemekten yoruldum,halen elini kolunu sallayarak giremesin kimse ülkemize.Bulunduğumuz şartlarda,araştırılıp soruşturulmadan,parmak izleri alınmadan kimse girmesin.Yoksa daha çok üzülürüz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 11.01.2017 13:18
ATABEY ATABEY

Bari bu adamı kaçırmayın..

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 11.01.2017 11:44
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