Yol Durumu
  1. FETÖ'nün onlarca casusu kodese tıkıldı
  2. FETÖ'ye çalışan 60 iş adamı tutuklandı

'deki saldırıyı üstlendi

Adliyesi önünde silah ve bombalı araçla düzenlenen ve biri polis 2 kişinin şehit olduğu, 2 teröristin öldürüldüğü saldırıyı terör örgütü 'nın uzantısı üstlendi.

İzmirdeki saldırıyı PKK üstlendi

5 Ocak perşembe günü 'de bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi C kapısına gelen teröristler içeri girmek istemişti. Polis memuru Fethi Sekin durumdan şüphelenmiş, izin vermemişti. Araçtan çıkarak kaçmayan başlayan teröristler bomba yüklü aracı patlatmıştı.

Mermisi bitene kadar çatışan ve bir teröristi öldüren kahraman polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olduğu çatışmada, 2 terörist öldürüldü.

Alçak saldırıyı bugün terör örgütü 'nın taşeronu üstlendi.
Etiketler: , ,
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 11:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar